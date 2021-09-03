Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия (видео) Малыш не смог самостоятельно забраться на горку
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкое видео показывает, как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия

Малыш не смог самостоятельно забраться на горку.

62-летний режиссер дикой природы Ким Вулхутер во время своей поездки по заповеднику Машату в Ботсване стал свидетелем интересного эпизода из жизни диких слонов.

Проезжая вдоль реки Мэджейл, Вулхутер увидел стадо слонов, которые возвращались с водопоя и поднимались вверх на утес. Среди взрослых слонов было несколько подростков и один совсем маленький слоненок, который никак не мог преодолеть препятствие.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

В итоге ему на помощь пришла слониха-матриарх, которая подтолкнула малыша своими бивнями и хоботом наверх.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вулхутер, который снял все происходящее на камеру, отметил, что еще ни разу не видел ничего подобного, а потому это видео считает большой удачей, пишет Latest Sightings.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Талибы заявили о захвате крупнейшего района провинции Панджшер
Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю
Премьер Японии уходит в отставку: одна из причин — Олимпиада
Зеленский попросил у США денег на газовую отрасль Украины
Двуглавой крысиной змее в США исполнилось 16 лет
Камера темной энергии сделала снимок необычной галактики
Дети тигра Амура впервые вышли на прогулку (видео)
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мишустин сделал заявление, которого ждала вся РФ
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Дети
Беременная Нюша снялась в эксцентричном образе за 600 тысяч Певица поделилась новыми снимками в соцсети
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь