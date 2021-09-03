19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкое видео показывает, как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия
Малыш не смог самостоятельно забраться на горку.
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62-летний режиссер дикой природы Ким Вулхутер во время своей поездки по заповеднику Машату в Ботсване стал свидетелем интересного эпизода из жизни диких слонов.
Проезжая вдоль реки Мэджейл, Вулхутер увидел стадо слонов, которые возвращались с водопоя и поднимались вверх на утес. Среди взрослых слонов было несколько подростков и один совсем маленький слоненок, который никак не мог преодолеть препятствие.
В итоге ему на помощь пришла
Вулхутер, который снял все происходящее на камеру, отметил, что еще ни разу не видел ничего подобного, а потому это видео считает большой удачей, пишет Latest Sightings.
Екатерина Гура