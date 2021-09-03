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23:01 (мск), источник: РБК

Аргентина опубликовала отчет о побочных эффектах у привитых «Спутником V»

Минздрав Аргентины опубликовал промежуточные данные о кампании вакцинации в стране. В отчете содержится информация о частоте случаев побочных эффектов для всех применяемых в Аргентине вакцин. Здесь зарегистрированы и используются для массовой вакцинации три препарата — российский «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и китайская вакцина Sinopharm.

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Источник: Reuters

Отчет основан на данных на конец июля. Две самые популярные вакцины в Аргентине — «Спутник V» и Covishield, их использовано 11,37 млн и 11,1 млн доз соответственно. Еще 9,7 млн приходится на Sinopharm.

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За семь месяцев после старта массовой вакцинации здесь зарегистрировали 50,4 тыс. отчетов о побочных эффектах, или 156,8 случая на 100 тыс. Речь идет о случаях ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization), когда побочные эффекты возникли после введения вакцины, хотя это необязательно означает прямую причинно-следственную связь. Доля тяжелых случаев, когда потребовалась госпитализация, составила 1,99% (1 тыс. случаев).

Большинство отчетов о побочных эффектах поступило относительно «Спутника V» — 41,5 тыс. (0,36% от общего числа введенных доз). У Covishield их 2,9 тыс. (0,026%), у Sinopharm — почти 2,4 тыс. (0,024%). Еще 3,5 тыс. случаев в Аргентине не связали ни с одной из вакцин.

Выявлено тяжелых побочных эффектов на 100 тыс. доз:

  • «Спутник» — 0,66 случая (0,00066% от общего числа зафиксированных побочных эффектов от препарата);
  • AstraZeneca — 0,41 случая;
  • Sinopharm — 0,16 случая.

Большинство случаев (72%) зафиксировали у женщин, а средний возраст пожаловавшихся на недомогание составил 42,4 года среди обоих полов.

Чаще всего побочные эффекты от введения «Спутника V» выражались:

  • в головной боли и/или боли в мышцах либо суставах (136,2 случая на 100 тыс.);
  • небольшой лихорадке и/или боли в мышцах либо суставах (128,5 случая на 100 тыс.);
  • местной реакции без лихорадки (26,9 случая на 100 тыс.).
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В 16,5 случая на 100 тыс. наблюдалась высокая температура, в 11,4 случая — болезненность в месте укола. Еще в восьми случаях на 100 тыс. зафиксирована местная реакция с лихорадкой, в шести — реакции желудочно-кишечного тракта с лихорадкой или без, в стольких же — аллергия.

Самыми редкими побочными эффектами «Спутника V», по данным Минздрава Аргентины, стали местные аденопатии (увеличение лимфоузлов) — 0,83 случая на 100 тыс., анафилаксия (вид тяжелой аллергической реакции с разнообразными симптомами. — РБК) — 0,10, а также металлический привкус во рту (0,08) и гипертермия (0,05).

Еще девять случаев отнесены к неопределенным — их связь с введением препарата точно не установлена. Среди них — три случая синдрома Гийена — Барре (аутоиммунная реакция, при которой иммунная система атакует периферическую нервную систему), пять — различных тромбоцитопений (снижение уровня тромбоцитов в крови) и один случай перикардита (воспалительный процесс в сердце).

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Аргентина зарегистрировала «Спутник V» в декабре 2020 года. Она стала второй в мире страной, которая разрешила использовать российский препарат (не считая самой России, первой была Белоруссия).

Во время загрузки произошла ошибка.
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