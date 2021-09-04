04:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Ученые предупредили, что органы людей, которые переболели COVID-19, могут «стареть» на десятилетия. Об этом сообщает The New York Times.
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В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, переболевших COVID-19, а также 1,6 миллиона человек, которые не подверглись воздействию коронавирусной инфекции.
Отмечается, что у здоровых взрослых людей 30−40 лет потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону этого органа либо к хроническому заболеванию.
По словам одного из авторов исследования доктора Зияда
«Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — отметил он.
Неизвестно, почему именно почки сильно страдают
Ранее исследователи заявили, что непривитые дети в 21 раз чаще страдают от воспаления сердца во время течения болезни, чем их вакцинированные сверстники.