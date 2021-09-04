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01:53 (мск), источник: ТАСС

Красная книга России будет переиздана впервые за 20 лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Том «Животные» Красной книги России будет переиздан впервые за 20 лет в ноябре-декабре этого года. В него войдут 443 вида животных, 122 будут исключены из этого издания, сообщил ТАСС глава Минприроды Александр Козлов.

Источник: РИА "Новости"

Правовой основой включения в него является перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, который был утвержден приказом Минприроды РФ в марте прошлого года. Однако непосредственного издания книги не было, пояснили ТАСС в министерстве.

«В последний раз ее издавали в 2001 году. Утвержден новый список, потому что за двадцать лет ситуация изменилась. <…> 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них — косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка», — рассказал Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

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Министр отметил, что тираж составит 2 тыс. книг, они будут направлены регионам, в главные библиотеки, в учреждения. Электронная версия издания будет выложена на сайте Минприроды. По словам Козлова, книга будет переиздана до конца года. «В ноябре-декабре ФГБУ ВНИИ Экологии планирует издать Красную книгу», — сообщил Козлов.

Глава ведомства объяснил, что решение о том, включить или исключить вид животного из Красной книги России, Минприроды принимает по представлению комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также с учетом экспертного заключения Российской академии наук и других научных организаций.

Исключенные виды

Козлов сообщил, что 122 вида будут исключены из нового издания Красной книги, потому что для них уже нет угрозы исчезновения.

«Среди них есть беспозвоночные, моллюски, рыбы. Например, китайский окунь, или ауха, который обитает в дальневосточных реках, исключен из краснокнижного списка», — рассказал он.

Министр отметил, что также будут исключены 22 вида птиц, в том числе белоголовый орлан, камчатская крачка, японский бекас. Исключат из Красной книги и уссурийского пятнистого оленя (аборигенные популяции), даурского ежа, дальневосточную популяцию забайкальского солонгоя.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2—4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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