Минпросвещения не планирует принуждать школьников к вакцинации от COVID-19

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — сказал Бугаев ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.
Замминистра позитивно оценил долю привитых учителей в России. Он не назвал, сколько педагогов вакцинировано, но отметил, что это «значительный процент».
«Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем», — добавил Бугаев.
По его словам, никого не принуждают к вакцинации. Замминистра считает, что это «внутренний выбор и решение человека».