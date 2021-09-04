Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые выяснили, что младенцы и обезьяны смеются одинаково Но это касается лишь человекообразных приматов
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
06:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует принуждать школьников к вакцинации от COVID-19

Школьников не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев. По его словам, непривитым ученикам не будут отказывать в допуске к занятиям.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — сказал Бугаев ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.

Замминистра позитивно оценил долю привитых учителей в России. Он не назвал, сколько педагогов вакцинировано, но отметил, что это «значительный процент».

«Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем», — добавил Бугаев.

По его словам, никого не принуждают к вакцинации. Замминистра считает, что это «внутренний выбор и решение человека».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как президент выбирался из адской непогоды в Приморье
В Кремле отреагировали на замечание школьника Путину
СМИ: США разморозили финансирование программ помощи Афганистану
В Аргентине рассказали о побочных эффектах после «Спутника V»
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Двуглавой крысиной змее в США исполнилось 16 лет
В Киеве сообщили о подключении США к урегулированию в Донбассе
«Нафтогаз» заявил о коммерческих проблемах «Северного потока-2»
Здоровье
Врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом В каком питье можно себе не отказывать, так это зеленый чай.
Авто
Audi e-tron Sportback: тест-драйв нового электрокара В модельной линейке Audi уже два полностью электрических кроссовера. Компанию e-tron составила версия с приставкой Sportback. Что же она дала автомобилю?
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Дети
Беременная Нюша снялась в эксцентричном образе за 600 тысяч Певица поделилась новыми снимками в соцсети
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь