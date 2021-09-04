В России выявили 18 780 случаев коронавируса за сутки

«За последние сутки в России выявлено 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек», — говорится в сообщении.
Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (1549), Санкт-Петербурге (1494) и Подмосковье (756).
За все время в России выявили 6 993 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 186 407 летальных исходов, выздоровели 6 255 475 человек.
Ранее в этот день первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал граждан вакцинироваться. По его словам, то, как быстро Россия сможет вернуться к обычной жизни, какая была до коронавируса, зависит от самих жителей страны.
Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но показатели распространенности всё еще остаются достаточно высокими. Она также указала на необходимость носить средства защиты в помещениях или при массовом скоплении людей.
24 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен. По его словам, эпидемиологи отмечают, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета к инфекции необходимо вакцинировать около 80% населения страны.