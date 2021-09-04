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11:16 (мск), источник: Известия

В России выявили 18 780 случаев коронавируса за сутки

18 780 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в субботу, 4 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

«За последние сутки в России выявлено 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (1549), Санкт-Петербурге (1494) и Подмосковье (756).

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За все время в России выявили 6 993 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 186 407 летальных исходов, выздоровели 6 255 475 человек.

Ранее в этот день первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал граждан вакцинироваться. По его словам, то, как быстро Россия сможет вернуться к обычной жизни, какая была до коронавируса, зависит от самих жителей страны.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но показатели распространенности всё еще остаются достаточно высокими. Она также указала на необходимость носить средства защиты в помещениях или при массовом скоплении людей.

24 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен. По его словам, эпидемиологи отмечают, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета к инфекции необходимо вакцинировать около 80% населения страны.

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