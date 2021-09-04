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11:22 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1356 пациентов

В столице продолжается бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В городе зафиксировано 1549 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 447 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 277 пациентов. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1356 пациентов. За все время пандемии вылечились ли уже 1 453 242 человека. За сутки скончались 55 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.

В Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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