11:22 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1356 пациентов
В столице продолжается бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции.
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В городе зафиксировано 1549 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 447 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 277 пациентов. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За последние сутки московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1356 пациентов. За все время пандемии вылечились ли уже 1 453 242 человека. За сутки скончались 55 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.
В Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.