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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли прямую связь между внешностью и доходом

Важны рост, вес и пропорции тела.

Источник: Reuters

Физические данные человека непосредственно влияют на уровень его доходов, выяснили исследователи из США.

Они описали прямую связь между ростом, весом, пропорциями человека и благосостоянием его семьи.

Гипотеза о «надбавке за привлекательность» в социологии существует давно, но до сих пор подтвердить ее окончательно не удавалось из-за противоречивых результатов исследований.

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Инженер и профессор Стивен Бэк вместе с профессором экономики и финансов Суйонг Сонг заметили, что в предыдущих исследованиях ученые полагались на опрос участников, поэтому физические параметры не всегда отвечали действительности. Например, полные люди склонны занижать свой вес, а слишком худые — завышать.

Чтобы избежать высокого уровня погрешностей, влияющего на результаты, исследователи использовали данные 3D-сканирования тела 2,4 тысяч участников. Для анализа информации и соотнесения ее с социально-экономическими переменными ученые подключили новые алгоритмы машинного обучения.

Результаты показали, что высокий рост у мужчин коррелирует с более высоким семейным доходом. У женщин больший вес связан с меньшим доходом. Дополнительным важным параметром для женщин оказалось соотношение объема бедер и талии.

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