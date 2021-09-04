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14:11 (мск), источник: Life.ru

Бахрейн одобрил использование «Спутника лайт» для ревакцинации

Отмечается, что граждане сами могут выбирать, чем прививаться повторно: российской вакциной либо Pfizer/BioNTech.

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Источник: РИА "Новости"

В Бахрейне жителям разрешили использовать в качестве бустера российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Об этом сообщили в «Твиттере» в официальном аккаунте препарата со ссылкой на портал GDN Online.

«Королевство Бахрейн официально разрешило использование одноразовой вакцины Sputnik Light в качестве одного из двух возможных бустеров в национальной программе ревакцинации», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что граждане сами могут выбирать препарат для повторной вакцинации, это может быть «Спутник лайт» либо Pfizer/BioNTech.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что «Спутник лайт» показал эффективность 93,5% при вакцинации жителей Парагвая. В ходе анализа данных не было зафиксировано серьёзных нежелательных явлений, связанных с прививкой, а также случаев смерти.

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