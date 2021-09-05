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01:37 (мск), источник: РБК

Рогозин объяснил необходимость создать собственную орбитальную станцию

В ближайшие годы «Роскосмос» не ждет серьезных проблем в работе МКС. Однако ее модули давно выработали свой срок и «морально устарели», поэтому России нужна новая станция.

Источник: Reuters

«Роскосмос» не ждет серьезных сбоев в работе Международной космической станции (МКС) в ближайшие годы. Однако России все же нужна собственная орбитальная станция, поскольку ресурс МКС был выработан еще несколько лет назад. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Обязательно будем делать [cвою космическую станцию], потому что у МКС, как у российского, так и у американского сегмента есть свой ресурс, он не бесконечный <…> Чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придется тратить на замену оборудования», — сказал Рогозин.

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Он отметил, что модули в основе МКС были созданы и запущены еще в 90-ых, и уже выработали свой ресурс, который составлял порядка 15 лет. Глава «Роскосмоса» заявил, что восстанавливать оборудование, которое «морально устарело», — это «бессмыслица».

Рогозин уточнил, что по российским и американским расчетам, до 2025 года серьезных сбоев в работе МКС не будет. В то же время, космонавты на ее борту будут вынуждены все больше времени тратить на поддержание функционирования станции.

Как отметил Рогозин, что у России уже есть базовый модуль для создания собственной орбитальной станции.

«Это научно-энергетический модуль, который в железе уже существует, есть летный экземпляр, есть экземпляры для динамических испытаний», — сообщил он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что по замыслу отечественная станция будет отличаться от МКС.

Если на МКС больше проводят научные эксперименты внутри станции, то научная деятельность на российской будет больше направлена вовне.

Как пообещал Рогозин, внешний борт станции «будет увешан аппаратурой».

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Ранее Рогозин уточнял, что Россия начнет развертывать собственную орбитальную станцию в космосе через пять-шесть лет. По его мнению, она станет прообразом для межпланетных космических кораблей. Рогозин добавил, что новая орбитальная станция должна кардинально отличаться от всего, созданного прежде и обеспечить России полный контроль над космическим пространством.

Первый замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев в ноябре прошлого года предупредил, что после 2025 года ожидается «лавинообразный выход из строя» многочисленных элементов МКС. Он предложил отказаться от участия в работе МКС и создать национальную станцию. В то же время исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока. Позднее в «Энергии» рассказали, что работают над проектом новой российской орбитальной станции, а срок ее службы будет неограничен благодаря заменяемости модулей и открытой архитектуре.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что Россия намерена отказаться от участия в МКС. В «Роскосмосе» тогда уточнили РБК, что соответствующее решение будет принято после того, как закончится согласованный с другими странами срок работы на станции — то есть не раньше 2024 года. Позднее в корпорации сообщили о намерении продлить свое пребывание на МКС до 2028 года.

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