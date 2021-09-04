Песков посочувствовал поправившему Путина в беседе о Северной войне школьнику

23:01 (мск), источник: Известия
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В ходе встречи Путина с победителями олимпиад и конкурсов в детском центре «Океан» во Владивостоке ученик поправил президента, отметив, что война России со Швецией длилась с 1700 по 1721 год и называлась Северной, а не Семилетней, как сказал Путин.
«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Передача шла в субботу в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее, 2 сентября, комментируя инцидент, Песков заявил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — сказал
В свою очередь, 3 сентября президент России заявил, что его не задело, а только порадовало замечание Никанора Толстых во время беседы про Северную войну. Свой взгляд на ситуацию глава государства озвучил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
1 сентября Владимир Путин также рассказал учащимся детского центра о том, какими качествами должен обладать настоящий друг. Он отметил, что дружба между государствами носит прагматичный характер, чего нельзя сказать об отношениях между людьми.