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13:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Каждый третий человек страдает мизокинезией — что это?

Вы когда-нибудь замечали, как нарастает внутри раздражение, если рядом с вами кто-то суетится, вертится, елозит — или даже просто хлопает пузырьки поп-ит? Если замечали, то, скорее всего, у вас мизокинезия.

Источник: GETTY IMAGES

Сам термин, означающий ненависть к мелким и повторяющимся движениям, еще не получил широкого распространения, однако, как выяснила группа канадских ученых под руководством психолога из Университета Британской Колумбии Сумита Джасвала (который собирается защищать докторскую диссертацию по этой теме), мизокинезии в той или иной степени может быть подвержен каждый третий человек.

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«Мизокинезия — это сильная негативная или эмоциональная реакция при виде чьих-то незначительных и повторяющихся движений. К примеру, когда кто-то, не отдавая себе в этом отчета, шевелит рукой или ногой, — пишет в своей работе Джасвал. — Просто удивительно, что никто до сих пор не взялся с научной точки зрения исследовать это явление».

Исследователи, решившие заполнить этот пробел в области психологии, провели серию экспериментов с участием более 4 тысяч добровольцев, чтобы выяснить, какое влияние оказывает на них это расстройство (хотя называть так это явление не совсем корректно) и в чем именно оно проявляется.

Ученые пришли к выводу, что мизокинезия часто (но не всегда) идет рука об руку с мизофонией — ненавистью к определенным повторяющимся звукам. К тому же этот феномен вызывает у всех разную реакцию — от легко раздражения при виде суеты вокруг до приступов ярости при малейшем намеке на назойливые движения.

«Страдающие мизокинезий испытывают негативные эмоции, такие как ярость, тревогу, отчаяние. Это состояние не позволяет им получать должного удовольствия от общения, работы или учебы, — поясняет коллега Джасвала по университету Тодд Хэнди. — Некоторые даже ограничивают из-за этого свою социальную жизнь».

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Сам Хэнди занялся исследованием мизокинезии после того, как подруга призналась ему, что сильно переживает, когда он в ее присутствии начинает делать суетливые движения.

Приступая к исследованиям, ученые предполагали, что причина мизокинезии может крыться в повышенной визуальной чувствительности к внешним раздражителям и, как результат, неспособности отсекать такой попадающий в поле зрения раздражитель. Однако эта теория не нашла подтверждения экспериментальным путем.

«Есть и другой вариант, — говорит Джасвал. — Возможно, все дело в зеркальных нейронах. Эти нейроны активизируются не только, когда мы сами начинаем движение, но и при наблюдении за действиями других. К примеру, при виде чьей-то травмы мы можем застонать как от собственной боли, потому что чужая боль отразилась в вашем мозгу как в зеркале».

Не исключено также, что подверженные мизокинезии подсознательно сопереживают людям, которые делают суетливые движения — только вот такого рода сочувствие выливается не в самую лучшую форму.

«Люди елозят, потому что нервничают, — объясняет Джасвал. — А когда страдающие мизокинезией наблюдают такое поведение, эти эмоции переходят на них — и они сами начинают чувствовать нервозность».

По словам ученых, прежде чем говорить о шансах избавиться от мизокинезии (если такое вообще возможно), следует куда более тщательно исследовать этот психологический феномен. Единственное, что можно пока сказать в качестве утешения страдающим мизокинезией: вы не одиноки.

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