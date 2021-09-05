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08:12 (мск), источник: РБК

Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионы

У половины российских регионов фактический процент сортировки не совпадает с их отчетностью, сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума глава Минприроды Александр Козлов.

Источник: Reuters

«Есть такие, кто отстает. В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности», — сказал он.

У ряда субъектов планы по строительству или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами недостаточно амбициозны, продолжил он. Речь идет о восьми регионах — Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях.

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Мусорная реформа в России стартовала в январе 2019 года. В рамках нее до 2030 года планируется обеспечить 100-процентную сортировку мусора. Президент Владимир Путин также назвал одной из национальных целей добиться к тому времени сокращения захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах до 50% от их образования (вместо текущих 94%). Ежегодно, по разным данным, в России образуется 60−70 млн т таких отходов.

В мае вице-премьер Виктория Абрамченко сравнила Россию с Мексикой по уровню переработки отходов. Вместе с тем она отметила, что реформа была запущена лишь в 2019 году и нельзя говорить о каком-либо провале. Пока реализован только первый этап реформы — создание региональных мусорных операторов. «Теперь предстоит реализовать вторую часть, с которой мы пока отстаем», — объяснила Абрамченко. Речь идет о строительстве объектов по сортировке и утилизации мусора.

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