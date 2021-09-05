Российский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19

11:59 (мск), источник: Lenta.Ru
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Российский медик объяснил, что Роспотребнадзор больше года занимается оценкой популяционного иммунитета к COVID-19. Четыре этапа исследования уже позади, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки наблюдают в 26 регионах России, после чего данные экстраполируют на всю страну.
При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. «Если этот показатель будет не 80 процентов, а 90 или 95 процентов, тогда вообще будет прекрасно», — спрогнозировал врач будущее коронавируса.
Иммунолог напомнил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени.
«Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину», — заключил он.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрек вспышку коронавируса в