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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19

Ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян предположил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80 процентов, сообщает радио «Комсомольская правда».

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Источник: РИА "Новости"

Российский медик объяснил, что Роспотребнадзор больше года занимается оценкой популяционного иммунитета к COVID-19. Четыре этапа исследования уже позади, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки наблюдают в 26 регионах России, после чего данные экстраполируют на всю страну.

Чтобы коронавирус приобрел сезонный характер, 80 процентам россиян необходимо привиться от инфекции или переболеть ей.

При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. «Если этот показатель будет не 80 процентов, а 90 или 95 процентов, тогда вообще будет прекрасно», — спрогнозировал врач будущее коронавируса.

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Иммунолог напомнил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени.

«Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину», — заключил он.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрек вспышку коронавируса в сентябре-октябре. По его мнению, человечеству придется существовать с COVID-19 в будущем, а вакцинация — единственный метод не допустить тяжелой формы заболевания.

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