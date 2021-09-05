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11:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса

В столице продолжается бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В городе выявлено 1542 новых случая заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 406 человек.

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К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 263 пациента. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1158 пациентов. За все время пандемии выздоровели уже 1 454 400 человек. За сутки скончались 48 человек с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.

В Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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