Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как слоны помогают слоненку преодолевать препятствия (видео) Малыш не смог самостоятельно забраться на горку
Фоторепортажи
12День знаний в России
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы крупнейшие памятники мира (фото)

5 сентября 1997 года был открыт памятник Петру Великому в Москве. Это один из самых высоких памятников в России и в мире. В нашей подборке — о нем и других рекордсменах по высоте среди скульптурных памятников.

Памятник Петру I в Москве

Памятник работы Зураба Церетели воздвигли на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Его общая высота составляет 98 метров, а высота фигуры Петра — 18 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуя Единства

Статуя в честь Валлабхаи Пателя, одного из лидеров движения за независимость Индии, стоит на острове Садху на реке Нармада в штате Гуджарат. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, без постамента — 182 метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лечжун-Сасачжа

116-метровая статуя стоящего Будды в сельской местности Кхатакан-Таунг в Мьянме установлена на постамент высотой 13,4 метра. Общая высота сооружения составляет 129,24 метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чжунъюаньская статуя Будды

Статуя Будды Вайрочана в посёлке Чжаоцунь провинции Хэнань в Китае достигает 128 метров в высоту, включая 20 метров пьедестала в виде лотоса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дайбуцу Усику

Статуя Будды Амитабхи в японском городе Усику имеет высоту 100 метров, а с лотосовидным цоколем и платформой — 120 метров. Это самая высокая бронзовая статуя в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуя богини Каннон в Сендае

Статуя в японском городе Сендай достигает 100 метров в высоту. Она изображает буддийскую богиню Каннон, несущую жемчужину желаний Неиходзю в правой руке и небольшой сосуд с водой мудрости в левой руке. Внутри статуи расположен буддийский храм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуя богини Гуаньинь

Позолоченная бронзовая статуя в китайском городском округе Чанша изображает проявление бодхисаттвы Гуаньинь. Это божество в китайской, вьетнамской, корейской и японской мифологии спасает людей от всевозможных бедствий. Высота статуи — 99 метров вместе с постаментом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуя Будды в Ангтхонге

Позолоченная статуя в Таиланде достигает 92 м в высоту и 63 м в ширину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуя богини Каннон в Асибецу

Эта японская статуя достигает 88 метров в высоту. Она третья по высоте в стране. На момент открытия в 1989 году она была самой высокой в мире и удерживала рекорд несколько лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуя Будды в Уси

Бронзовая статуя Будды Шакьямуни в китайском Уси достигает 88 метров в высоту. Ее вес составляет около 800 тонн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Родина-мать зовёт!

87-метровая (вместе с постаментом) статуя в Волгограде — это композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. На момент постройки в 1967 году она была самой высокой в мире и оставалась рекордсменкой 22 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Читайте также
НАТО: Россия и Китай должны бороться с терроризмом в Афганистане
Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику
ГИБДД предупредила о новых автомобильных штрафах
Бывший помощник Горбачева озвучил главную причину развала СССР
Число заразившихся COVID в РФ с начала пандемии превысило 7 млн
Ученые нашли прямую связь между внешностью и доходом
В Китае снесут 58-метровую статую легендарного военачальника
Здоровье
Врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом В каком питье можно себе не отказывать, так это зеленый чай.
Hi-Tech
Как бросить курить с помощью смартфона Простой способ избавиться от пагубной привычки, используя ваш смартфон
Горячие темы на Авто
Без слов... 348
Культура 150
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 145
Подготовка к вечеру объявляю открытой. Пятница! 116
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Дети
Беременная Нюша снялась в эксцентричном образе за 600 тысяч Певица поделилась новыми снимками в соцсети
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь