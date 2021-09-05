Названы крупнейшие памятники мира (фото)

Памятник Петру I в Москве
Памятник работы Зураба Церетели воздвигли на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Его общая высота составляет 98 метров, а высота фигуры Петра — 18 метров.
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Статуя Единства
Статуя в честь Валлабхаи Пателя, одного из лидеров движения за независимость Индии, стоит на острове Садху на реке Нармада в штате Гуджарат. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, без постамента — 182 метра.
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Лечжун-Сасачжа
116-метровая статуя стоящего Будды в сельской местности Кхатакан-Таунг в Мьянме установлена на постамент высотой 13,4 метра. Общая высота сооружения составляет 129,24 метра.
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Чжунъюаньская статуя Будды
Статуя Будды Вайрочана в посёлке Чжаоцунь провинции Хэнань в Китае достигает 128 метров в высоту, включая 20 метров пьедестала в виде лотоса.
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Дайбуцу Усику
Статуя Будды Амитабхи в японском городе Усику имеет высоту 100 метров, а с лотосовидным цоколем и платформой — 120 метров. Это самая высокая бронзовая статуя в мире.
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Статуя богини Каннон в Сендае
Статуя в японском городе Сендай достигает 100 метров в высоту. Она изображает буддийскую богиню Каннон, несущую жемчужину желаний Неиходзю в правой руке и небольшой сосуд с водой мудрости в левой руке. Внутри статуи расположен буддийский храм.
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Статуя богини Гуаньинь
Позолоченная бронзовая статуя в китайском городском округе Чанша изображает проявление бодхисаттвы Гуаньинь. Это божество в китайской, вьетнамской, корейской и японской мифологии спасает людей от всевозможных бедствий. Высота статуи — 99 метров вместе с постаментом.
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Статуя Будды в Ангтхонге
Позолоченная статуя в Таиланде достигает 92 м в высоту и 63 м в ширину.
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Статуя богини Каннон в Асибецу
Эта японская статуя достигает 88 метров в высоту. Она третья по высоте в стране. На момент открытия в 1989 году она была самой высокой в мире и удерживала рекорд несколько лет.
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Статуя Будды в Уси
Бронзовая статуя Будды Шакьямуни в китайском Уси достигает 88 метров в высоту. Ее вес составляет около 800 тонн.
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Родина-мать зовёт!
87-метровая (вместе с постаментом) статуя в Волгограде — это композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. На момент постройки в 1967 году она была самой высокой в мире и оставалась рекордсменкой 22 года.
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