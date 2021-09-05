Советника принца Чарльза обвинили в вымогательстве £1,5 млн ради получения ордена

Издание Sunday Times сообщило, что получило доступ к электронной переписке Фоссета и Махфуза. В ней экс-советник сообщает бизнесмену, что поможет ему стать офицером ордена Британской империи в обмен на пожертвования.
Фонд потратил деньги Махфуза на свои проекты, в том числе ремонт двух исторических зданий, которые Чарльз использует как резиденции. Вскоре бизнесмена представили к награде. По рекомендации советников принца это сделали МИД Великобритании и посольство королевства в Эр-Рияде.
Фоссета и ранее обвиняли в финансовой нечистоплотности. После появления отчёта о контактах бывшего камердинера с Махфузом он ушёл с поста гендиректора The Prince's Foundation, а сам фонд начал внутренние расследования. Бывший чиновник Букингемского дворца заявил, что потеря Фосетта стала «землетрясением» для Чарльза.
Ещё один благотворительный фонд, созданный членами королевской семьи, недавно оказался в центре скандала. Фонд, которым владеют принц Гарри и его жена Меган Маркл, оказался должен другой некоммерческой организации 78 500 фунтов стерлингов (7,9 млн рублей по текущему курсу). При этом пара заключила многомиллионные контракты со СМИ и имела возможность погасить долги.