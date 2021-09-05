15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбак из Шотландии поймал ярко-синего омара (фото)
Шансы выловить такое животное составляют один к двум миллионам.
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47-летний рыбак Рики Гринхоу случайно поймал редкого омара синего цвета, когда рыбачил с лодки недалеко от города Абердин в Шотландии.
Омар попался в ловушку для ракообразных. «Я никогда раньше не видел ни одного такого, а ловлю рыбу с 14 лет», — рассказал он журналистам.
Рыбак сказал, что предложит омара в местный аквариум. А если животное не найдет новый дом, он вернет его в океан. «Он настолько редкий, что было бы стыдно положить его в кастрюлю», — сказал Гринхоу.
По данным ученых, шансы поймать
Анна Лысенко
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