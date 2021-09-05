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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак из Шотландии поймал ярко-синего омара (фото)

Шансы выловить такое животное составляют один к двум миллионам.

47-летний рыбак Рики Гринхоу случайно поймал редкого омара синего цвета, когда рыбачил с лодки недалеко от города Абердин в Шотландии.

Омар попался в ловушку для ракообразных. «Я никогда раньше не видел ни одного такого, а ловлю рыбу с 14 лет», — рассказал он журналистам.

Рыбак сказал, что предложит омара в местный аквариум. А если животное не найдет новый дом, он вернет его в океан. «Он настолько редкий, что было бы стыдно положить его в кастрюлю», — сказал Гринхоу.

По данным ученых, шансы поймать ярко-синего омара составляют примерно один к 2 миллионам. Необычный цвет его панциря является результатом генетического дефекта, из-за которого в организме омара вырабатывается слишком много определенного белка.

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