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17:30 (мск), источник: РБК

В Минздраве сообщили о негативном влиянии COVID на репродуктивную функцию

Исследования показали, что у переболевших COVID-19 мужчин снизилась энергетика митохондрий сперматозоидов, что может снизить репродуктивную функцию. Влияние вируса было обнаружено даже на уровне глубинных генетических исследований.

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У сперматозоидов мужчин, переболевших коронавирусом, есть генетические аномалии, которые негативно влияют на репродуктивную функцию, сообщила в эфире «Радио России» главный внештатный гинеколог Минздрава, академик Лейла Адамян.

Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность.
Лейла Адамян

Она пояснила, что исследователи взяли две группы мужчин — переболевших коронавирусом и привившихся. Обоим группам сделали спермограмму до того, как они заболели или сделали прививку, и после, а также провели секвестирование РНК.

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COVID-19 повлиял «даже на простые показатели спермограммы», говорит Адамян. По ее словам, влияние было обнаружено в том числе «на уровне глубинных генетических исследований». При этом гинеколог отметила, что у вакцинировавшихся изменений как в общем статусе, так и при секвестровании РНК обнаружено не было.

В июле прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что данных о влиянии коронавируса на бесплодие на тот момент не было. Но к тому моменту эксперты только начинали проводить первые исследования на эту тему, уточнял глава Минздрава.

Позднее, в октябре, ученые израильского медицинского центра Шиба провели исследование, по результатам которого в сперме 13% мужчин с COVID-19 были найдены частицы коронавируса.

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Эксперты указывали, что даже при легкой форме заболевания подвижность сперматозоидов снижалась на 50%. Кроме того, у 12 пациентов наблюдались изменения в клетках тестикул, отвечающих за развитие сперматозоидов и выработку тестостерона. Ученые допустили, что вирус может разрушать клетки тестикул и вызывать бесплодие.

В комментарии РБК российские эксперты допустили возможность бесплодия у мужчин из-за коронавируса, но указали на необходимость проведения более длительных наблюдений.

При этом в марте этого года эксперты Минздрава говорили об отсутствии научных данных об отрицательном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Более того, в ведомстве рекомендовали привиться гражданам репродуктивного возраста, поскольку они более уязвимы. В июне о безопасности российских вакцин от коронавируса говорили в Роспотребнадзоре.

Роман Котерев, Евгений Науменко

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