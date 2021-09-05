18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дании нашли уникальный золотой клад
Находку держали в секрете почти год.
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В Дании нашли один из крупнейших и самых красивых золотых кладов в истории страны.
Он состоит из 22 золотых предметов общим весом 945 грамм. Им около 1500 лет, сообщает музей Vejlemuseerne в городе Вайле.
Уникальное открытие сделал
«По шкале от 1 до 10 эта находка тянет на все 12 баллов. По ценности она наравне с золотыми рогами», — говорит специалист из Национального музея Мортен Аксбо.
Историк имеет в виду два золотых рога V века нашей эры, найденные в Южной Ютландии в XVII и XVIII веках. Оригиналы рогов были украдены и переплавлены, сохранились только их копии. Рога из Галлехуса считаются одним из крупнейших исторических сокровищ Дании.
Большинство найденных в Еллинге предметов — это так называемые брактеаты, плоские тонкие золотые монеты, выпущенные в период переселения народов. Они выделяются необычно большими размерами, а также уникальными рисунками, выполненными с большим мастерством.
На некоторых брактеатах имеются рунические надписи, изображения божеств и мифологических персонажей, связанных с Вальхаллой и Одином. Отдельные монеты изготовлены с люверсами, благодаря чему их можно было носить как украшения.
В это время произошло самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние 2 тысячи лет. Его предполагаемая причина — резкое снижение прозрачности атмосферы в результате нескольких крупных извержений вулканов в тропиках.
Анна Лысенко
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