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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Дании нашли уникальный золотой клад

Находку держали в секрете почти год.

Источник: Konserveringscenter Vejle

В Дании нашли один из крупнейших и самых красивых золотых кладов в истории страны.

Он состоит из 22 золотых предметов общим весом 945 грамм. Им около 1500 лет, сообщает музей Vejlemuseerne в городе Вайле.

Уникальное открытие сделал археолог-любитель на поле возле городка Еллинг на полуострове Ютландия еще в конце декабря 2020 года. Все это время Vejlemuseerne и Национальный музей Дании хранили ее в секрете.

«По шкале от 1 до 10 эта находка тянет на все 12 баллов. По ценности она наравне с золотыми рогами», — говорит специалист из Национального музея Мортен Аксбо.

Историк имеет в виду два золотых рога V века нашей эры, найденные в Южной Ютландии в XVII и XVIII веках. Оригиналы рогов были украдены и переплавлены, сохранились только их копии. Рога из Галлехуса считаются одним из крупнейших исторических сокровищ Дании.

Большинство найденных в Еллинге предметов — это так называемые брактеаты, плоские тонкие золотые монеты, выпущенные в период переселения народов. Они выделяются необычно большими размерами, а также уникальными рисунками, выполненными с большим мастерством.

На некоторых брактеатах имеются рунические надписи, изображения божеств и мифологических персонажей, связанных с Вальхаллой и Одином. Отдельные монеты изготовлены с люверсами, благодаря чему их можно было носить как украшения.

Согласно гипотезе ученых, клад был жертвой для того, чтобы солнце возродилось и снова начало дарить тепло. Возраст находки совпадает с известной климатической катастрофой, произошедшей на Земле около 536 года.

В это время произошло самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние 2 тысячи лет. Его предполагаемая причина — резкое снижение прозрачности атмосферы в результате нескольких крупных извержений вулканов в тропиках.

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