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21:53 (мск), источник: ТАСС

Главный инфекционист США допустил, что мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американские специалисты пытаются получить больше информации о штамме «мю» нового коронавируса, есть опасения, что он может обходить защиту, которую дают определенные антитела. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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Источник: AP 2021

По его словам, американские специалисты проверяют, станет ли данная разновидность «в большей степени преобладающей» в США. «На данный момент мы этого не наблюдаем, вариант “дельта” является преобладающим более чем на 99%», — отметил он.

Говоря о ситуации, при которой преобладающим стал бы штамм «мю», Фаучи добавил: «На самом деле мы не знаем, какими были бы последствия. Беспокойство вызывает то, что у него имеется ряд мутаций, которые могут свидетельствовать о том, что он может обходить защиту определенных антител».

«Но прямо сейчас непосредственной угрозы нет, хотя мы относимся ко всем вариантам [коронавируса] очень серьезно», — подчеркнул Фаучи.

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Главный инфекционист США выразил уверенность в том, что имеющиеся в стране вакцины от коронавируса эффективны против всех вариантов коронавируса. Вместе с тем Фаучи признал, что «нет достаточных данных» относительно того, как применяющиеся в США препараты защищают от штамма «мю».

В конце августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес» (VOI). Согласно опубликованным ВОЗ данным, он обозначен буквой греческого алфавита «мю» и занимает место рядом с другими штаммами этой категории, обнаруженными ранее: «эта», «йота», «каппа» и «лямбда».

Штаммы группы VOI, как пояснили в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие «генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии».

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