Российские ученые создают методику «выключения» метастазирования при раке груди

Сейчас авторы обосновали теоретическую возможность такой разработки. Статья по исследованию в рамках проектов Российского научного фонда (РНФ) опубликована в Scientific Reports.
Как пояснили авторы работы, в регуляции физиологических функций организма большую роль играют сигнальные молекулы.
Передача информации осуществляется как на уровне отдельных клеток, то есть внутри них, так и на межклеточном уровне. К сигнальным молекулам относятся, например, цитокины.
Цитокин TGF-β (или трансформирующий фактор роста бета) контролирует деление, дифференцировку и другие важные клеточные процессы. Он подавляет рост опухоли на ранних стадиях, однако прогрессирование заболевания приводит к модификации его сигнальных путей. Раковые клетки больше не подчиняются влиянию цитокина, начиная бесконтрольно делиться.
Вместе с этим TGF-β продуцируется ими активнее, влияя на работу «соседей» опухоли: в частности, иммунные клетки, которые должны атаковать раковые, превращаются в особый тип, который подавляет местные воспалительные процессы. Это провоцирует развитие опухоли, и она переходит в агрессивную метастатическую стадию.
Чтобы вмешаться в эти процессы и разорвать порочный круг, ученые решили найти механизм подавления активности ответственных за выработку цитокинов генов. В результате исследователи нашли два белка, которые регулируют работу гена CCL2. Если их «выключить», то порочный круг иммунных и клеточных реакций, приводящий к метастазированию, будет разомкнут.