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03:27 (мск), источник: Известия

Российские ученые создают методику «выключения» метастазирования при раке груди

Исследователи из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Университета Калькутты (Индия) изучили поведение гена, задействованного в процессе метастазирования в клетках рака молочной железы. Они поняли, как «выключать» работу этого гена, и в дальнейшем собираются создать таргентый препарат, который будет безопаснее химиотерапии, так как будет точечно воздействовать на нужные клетки, не повреждая их здоровое окружение.

Источник: AP 2021

Сейчас авторы обосновали теоретическую возможность такой разработки. Статья по исследованию в рамках проектов Российского научного фонда (РНФ) опубликована в Scientific Reports.

Как пояснили авторы работы, в регуляции физиологических функций организма большую роль играют сигнальные молекулы.

Передача информации осуществляется как на уровне отдельных клеток, то есть внутри них, так и на межклеточном уровне. К сигнальным молекулам относятся, например, цитокины.

Цитокин TGF-β (или трансформирующий фактор роста бета) контролирует деление, дифференцировку и другие важные клеточные процессы. Он подавляет рост опухоли на ранних стадиях, однако прогрессирование заболевания приводит к модификации его сигнальных путей. Раковые клетки больше не подчиняются влиянию цитокина, начиная бесконтрольно делиться.

Вместе с этим TGF-β продуцируется ими активнее, влияя на работу «соседей» опухоли: в частности, иммунные клетки, которые должны атаковать раковые, превращаются в особый тип, который подавляет местные воспалительные процессы. Это провоцирует развитие опухоли, и она переходит в агрессивную метастатическую стадию.

Чтобы вмешаться в эти процессы и разорвать порочный круг, ученые решили найти механизм подавления активности ответственных за выработку цитокинов генов. В результате исследователи нашли два белка, которые регулируют работу гена CCL2. Если их «выключить», то порочный круг иммунных и клеточных реакций, приводящий к метастазированию, будет разомкнут.

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