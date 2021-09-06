03:54 (мск), источник: Известия
В России вывели дающих яйца для производства вакцин кур
Во Всероссийском
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Новая порода, получила название «русская белоснежная». Она выведена на основе русской белой, известной еще со времен СССР.
Чтобы сделать вакцину на основе яйца, у него должен быть большой объем амниотической жидкости — она окружает желток, и там размножается вирус. Кроме того, яйцо не должно обладать иммунитетом, который уничтожил бы патоген.
«Чтобы достичь этого, мы отбирали
Для проверки свойств полученных яиц русской белоснежной ученые отдавали их в разные исследовательские организации. В частности, в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева подтвердили, что яйца этой породы подходят для производства вакцины против как минимум двух штаммов гриппа.