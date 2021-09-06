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03:54 (мск), источник: Известия

В России вывели дающих яйца для производства вакцин кур

Во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) вывели специальную породу кур, которая дает так называемые яйца Clean Eggs. Их используют для производства вакцин против гриппа человека, также они являются стандартным выбором для производства инактивированных вакцин для ветеринарии в Европе и других регионах мира.

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Источник: РИА "Новости"

Новая порода, получила название «русская белоснежная». Она выведена на основе русской белой, известной еще со времен СССР.

У русской белоснежной есть существенные отличия от «прототипа». В первую очередь особыми характеристиками обладают яйца этой породы.

Чтобы сделать вакцину на основе яйца, у него должен быть большой объем амниотической жидкости — она окружает желток, и там размножается вирус. Кроме того, яйцо не должно обладать иммунитетом, который уничтожил бы патоген.

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«Чтобы достичь этого, мы отбирали кур-матерей, которые несли самые крупные яйца, но с маленьким желтком, — рассказала руководитель отдела птицеводства, главный научный сотрудник ВНИИГРЖ Ольга Станишевская. — Дело в том, что амниотическая жидкость содержится в белке, поэтому нужно увеличивать его объем. Это, в свою очередь, увеличивает титр вируса, получаемого “на выходе”, что дает существенный экономический эффект при производстве препаратов. Кроме того, мы отбирали кур по признаку отсутствия антител против разных вирусов и не вакцинировали их от ряда болезней для достижения той же цели».

Для проверки свойств полученных яиц русской белоснежной ученые отдавали их в разные исследовательские организации. В частности, в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева подтвердили, что яйца этой породы подходят для производства вакцины против как минимум двух штаммов гриппа.

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