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10:52 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили об огромном штрафе за подглядывание в окна

Правда, факт злого умысла ещё нужно доказать. Обычно такие дела рассматриваются, когда данные о личной жизни уже были опубликованы и на ответчика у истца есть материал.

Источник: Агентство «Москва»

Подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь, за это можно понести наказание — уголовную ответственность и штраф до 200 тысяч рублей, предупредил юрист Михаил Хохолков. Даже детали интерьера и бытовые предметы, попадающие под непрошеный взор, — всё, что находится и происходит внутри жилого помещения — частная, семейная, интимная жизнь, уточнил эксперт.

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«Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет», — рассказал в беседе с РИА «Новости» эксперт.

Применение же специальной оптики, уточнил специалист, можно расценивать как использование спецсредств для скрытого наблюдения. А это статья 138.1 Уголовного кодекса, влекущая за собой судимость за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Самое сложное для потерпевшего, отметил Хохлов, — зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно заявитель должен доказать, что ответчик собирает информацию.

«На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», — объяснил эксперт.

Другое дело, когда окна находятся на первом этаже и так или иначе попадают в поле зрения прохожих. В этом случае человек находится на улице — а это общественное место. И только если прохожий пристально разглядывает происходящее в доме или даже смотрит намеренно в окно, пугая обитателей, его можно привлечь к ответственности. Дело усложнится для наблюдателя, если причинён моральный вред (физические или нравственные страдания).

«Чтобы не вселять в жителей первых этажей призрачную надежду на абсолютную защиту приватности их жизни, напомню, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому плотные шторы или жалюзи на окнах — самое подходящее решение для защиты приватности жилья», — сказал эксперт.

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