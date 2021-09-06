12:39 (мск), источник: ТАСС
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Армении
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрена для применения в Армении, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.
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«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса “Спутник Лайт” Министерством здравоохранения Республики Армения», — сообщил фонд.
«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета, отмечает РФПИ. В феврале 2021 года в Армении была одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V».
«Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции
Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина «Спутник Лайт» в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.