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12:39 (мск), источник: ТАСС

Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Армении

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» одобрена для применения в Армении, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

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Источник: РИА "Новости"

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса “Спутник Лайт” Министерством здравоохранения Республики Армения», — сообщил фонд.

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«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета, отмечает РФПИ. В феврале 2021 года в Армении была одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

«Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины «Спутник Лайт» на уровне 78,6−83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации.

Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина «Спутник Лайт» в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

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