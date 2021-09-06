МВД опровергло введение штрафов за установку динамиков и сабвуферов в машине

«Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить штраф для автомобилистов, которые в ночное время разъезжают по городу без глушителей и с громкой музыкой. Штраф будет привязан к мощности транспорта, а его минимальный размер составит 5 тыс. руб. против 500 ₽, установленных федеральным законодательством.