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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД опровергло введение штрафов за установку динамиков и сабвуферов в машине

Информация о намерении ГИБДД штрафовать россиян в случае установки динамиков и сабвуферов в автомобиле не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщило, что водителей могут оштрафовать на 500 ₽ за установку в машине дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

Источник: РИА "Новости"

«Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить штраф для автомобилистов, которые в ночное время разъезжают по городу без глушителей и с громкой музыкой. Штраф будет привязан к мощности транспорта, а его минимальный размер составит 5 тыс. руб. против 500 ₽, установленных федеральным законодательством.

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