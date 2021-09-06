На Госуслугах появятся полные медицинские карты пользователей

На портале госуслуг появится доступ к полной медицинской электронной карте. В ней россияне смогут узнать результаты своих анализов и получить доступ к назначениям и рецептам.
Доступ к медицинским картам на портале «Госуслуги» появится в самое ближайшее время. Просмотреть свои назначения и результаты медицинских исследований можно будет в личном кабинете пользователя. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщают РИА Новости.
Ранее на сайте Госуслуг появилась возможность пройти регистрацию по месту пребывания. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде через портал. Кроме того, сегодня в правительстве сообщили о решении облегчить и ускорить для пользователей процесс заполнения заявлений.