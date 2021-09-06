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15:23 (мск), источник: Смотрим

На Госуслугах появятся полные медицинские карты пользователей

Доступ ко всей медицинской карте появится у пользователей в личном кабинете на портале «Госуслуги». Помимо записей к врачу, там можно будет узнать результаты анализов и медицинских исследований и получить доступ к электронным назначениям и рецептам.

Источник: РИА "Новости"

На портале госуслуг появится доступ к полной медицинской электронной карте. В ней россияне смогут узнать результаты своих анализов и получить доступ к назначениям и рецептам.

Доступ к медицинским картам на портале «Госуслуги» появится в самое ближайшее время. Просмотреть свои назначения и результаты медицинских исследований можно будет в личном кабинете пользователя. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщают РИА Новости.

Ранее на сайте Госуслуг появилась возможность пройти регистрацию по месту пребывания. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде через портал. Кроме того, сегодня в правительстве сообщили о решении облегчить и ускорить для пользователей процесс заполнения заявлений.

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