16:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Голикова: 80% умирающих в трудоспособном возрасте россиян — мужчины
Почти треть смертей в России приходится на трудоспособное население, заявила
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«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — сказала Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (цитата по ТАСС).
По словам Голиковой, в общей структуре смертности 55% приходится на
Согласно данным Росстата по итогам семи месяцев 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла с 266 тыс. до 422 тыс., на 59%, а уровень рождаемости остался почти на том же уровне — 678 тыс. детей (-0,4%).