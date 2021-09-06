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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: 80% умирающих в трудоспособном возрасте россиян — мужчины

Почти треть смертей в России приходится на трудоспособное население, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, 80% умерших составляют мужчины.

Источник: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения», — сказала Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (цитата по ТАСС).

По словам Голиковой, в общей структуре смертности 55% приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно данным Росстата по итогам семи месяцев 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла с 266 тыс. до 422 тыс., на 59%, а уровень рождаемости остался почти на том же уровне — 678 тыс. детей (-0,4%).

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