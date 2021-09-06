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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский пенсионер три дня выживал в одиночку в джунглях Таиланда

К счастью, его вовремя нашли местные жители.

72-летний британский пенсионер Леонард Барри Веллер уже 15 лет живет в Таиланде. Его главным хобби являются путешествия по стране, причем обычно он делает это в одиночку.

Первого сентября Веллер снова отправился на приключения в провинции Кхон Каен на северо-востоке страны. Он припарковал свой мотоцикл на обочине дороги и решил пешком подняться на холм в джунглях. Но в этот раз все пошло не по плану, и британец заблудился, при этом с собой у него не было никаких средств связи.

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Не сумев найти обратную дорогу, Веллер решил «идти вперед», в надежде выйти на какое-нибудь поселение. Всего в джунглях пенсионер провел трое суток. Он ничего не ел и только пил дождевую воду из луж. Несмотря на сильные кратковременные дожди, температуру в 35 градусов и опасных животных и насекомых, британец не только не пострадал, но и сумел сохранить оптимистичный настрой.

К вечеру первого сентября, когда он не вернулся домой из поездки, его супруга обратилась в полицию и спасатели сразу же начали поиски. Однако пенсионера спасли не они, а охотник из поселения неподалеку, который наткнулся на Веллера в джунглях на четвертый день. Он вывел британца в поселок и сообщил о нем полицейским. Веллера сразу доставили в больницу и после осмотра и рекомендаций отправили его домой отдыхать, пишет Unilad.

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