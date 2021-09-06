18:15 (мск), источник: Коммерсантъ
В России от коронавируса привились 46 млн граждан
Первый укол прививки от коронавируса сделали уже 46 млн российских граждан, полностью вакцинацию завершили 39 млн россиян. Об этом сообщила
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«46 млн получили прививку (от коронавируса.— “Ъ”) первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», — сказала она журналистам на Всероссийской неделе охраны труда (цитата по ТАСС).
По ее словам, правительство рассчитывает, что этот показатель будет достигнут уже этой осенью.
По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявили 17 856 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели в России 7 030 455 человек.