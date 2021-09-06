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19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что любители вечеринок лучше справляются со стрессом

Они также менее подвержены депрессии и в целом чувствуют себя счастливее.

Исследователи из США проследили связь между беззаботным отдыхом и психическим состоянием.

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Они попросили 200 студентов оценить разные виды досуга, а затем пройти тесты на уровень счастья, стресса, депрессии и беспокойства.

Полученные результаты показали, что самыми уравновешенными и беззаботными оказались те, кто предпочитал вечеринки и встречи с друзьями в качестве отдыха и времяпрепровождения. А самыми несчастными и подверженными различным психическим расстройствам были те, кто предпочитал отдыхать более продуктивно и осознанно. Тесты показали, что чем больше человеку не нравились вечеринки и встречи с друзьями, тем хуже они справлялись со стрессом и беспокойством.

Комментируя полученные результаты, ученые посоветовали думать о своем здоровье и состоянии в перспективе, и хотя бы иногда проводить время в беззаботном веселье, пишет Science Direct.

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