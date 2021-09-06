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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бенгальский тигр сбежал из вольера в индийском зоопарке

Из-за беглеца пришлось эвакуировать всех посетителей.

В начале сентября в зоологическом парке Нанданканан в Бхубанешваре, Индия, королевский бенгальский тигр по кличке Сурадж сумел сбежать из вольера во время выставки «Сафари тигров».

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Хищник выбил часть ограждения с ржавой проволокой и отправился бродить по зоопарку. Все посетители были немедленно эвакуированы, а тигр загнан обратно в вольер, который тут же на месте и починили. Спустя непродолжительное время посетители смогли вернуться в зоопарк. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Екатерина Гура

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