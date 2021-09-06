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22:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Священнику запретили службы после призыва к патриарху Кириллу раскрыть доходы

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову. Об этом говорится в заявлении на сайте митрополии. Ранее служитель призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть свои доходы.

Источник: Roman Stepanov

Согласно опубликованному указу, Степанов с понедельника, 6 сентября, запрещается в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, а также наперсного креста на срок до рассмотрения дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря текущего года.

На указанный период священнослужителя назначили псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах и направили под духовное руководство к наместнику монастыря архимандриту Василию (Паскье).

В случае же отказа от выполнения предписаний Степанова будет рассмотрен вопрос о лишении его духовного сана.

«Спасительному пути покаяния вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», — говорится в указе митрополита.

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В опубликованном тексте также упомянуты детали биографии Степанова, в том числе «несовместимые со священнослужением»: в частности, созданная им «тяжелая обстановка» в собственной семье, в результате которой от него ушла жена, а также длительный период употребления наркотических средств и сожительство с другой женщиной.

В храме сделали вывод, что истинная причина деятельности служителя — желание сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности.

«Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что возвращение к священству вы использовали для повышения своего статуса в глазах потенциальных “клиентов”», — говорится в тексте.

4 сентября Степанов на своем YouTube-канале призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей задекларировать свои доходы и имущество. «Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви», — заявил он в видеоролике. Служитель заявил, что пора перестать быть организацией, в которой «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета».

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