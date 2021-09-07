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00:58 (мск), источник: Известия

ВМФ России тестирует подводный беспилотник «Клавесин-2Р-ПМ»

Минобороны утвердило план испытаний новейшего подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Согласно документу, новинка в настоящее время проходит испытания на Дальнем Востоке. Перед командой испытателей поставлена задача проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. В качестве носителя аппарата выступает гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

Источник: ЦКБ "Рубин"

Ранее «Клавесин» уже проходил испытания в Крыму. По их итогам конструкция аппарата была доработана, а на его борту появилось специальное оборудование, в том числе гидролокатор. Поэтому сейчас на Дальнем Востоке тестирование проходит и обновленный комплекс бортового оборудования уникального подводного беспилотника.

«Клавесин-2Р-ПМ» относится ко второму поколению семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Он крупнее предшественника — «Клавесина-1». Если последний внешне и по габаритам напоминает торпеду, то новая разработка выглядит как миниатюрная субмарина длиной около 7 м и диаметром примерно в 1 м с небольшой надстройкой сверху.

Вес второй версии «Клавесина» — около 4 т. Аппарат может погружаться на глубину до 6 тыс. м. После отделения от носителя он приступает к работе по программе, но при необходимости оператор может дать ему новые задания. Предполагаемый радиус действия — 50 км. «Клавесин-2» может нести большой набор оборудования: гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.

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