00:58 (мск), источник: Известия
ВМФ России тестирует подводный беспилотник «Клавесин-2Р-ПМ»
Минобороны утвердило план испытаний новейшего подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Согласно документу, новинка в настоящее время проходит испытания на Дальнем Востоке. Перед командой испытателей поставлена задача проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. В качестве носителя аппарата выступает гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».