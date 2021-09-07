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03:49 (мск), источник: Известия

В Роскомнадзоре призвали организовать доступ к реестру запрещенных сайтов для банков

В Роскомнадзоре (РКН) выразили готовность принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков. Летом вступили в силу новые требования «антиотмывочного» закона, по которым кредитные организации не могут сотрудничать с лицами, которые оказывают услуги с использованием ресурсов из перечня.

Источник: Известия

Теперь банки не должны принимать на обслуживание и обязаны отказываться осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, которые оказывают услуги через сайты из Единого реестра запрещенной информации. Он содержит материалы, распространение которых недопустимо на территории РФ, в том числе экстремистского характера, с детской порнографией, суицидальным и пронаркотическим контентом, уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее Банк России попросил Роскомнадзор предоставить финансовым организациям доступ к реестру запрещенных сайтов в автоматизированном режиме, писали СМИ. Так банки смогли бы проверять, принадлежит ли потенциальному клиенту домен из списка. Если организация оказывает услуги с использованием сайта в интернете, она теперь обязана показать банку ссылку на него.

«Считаем, что законодательство должно четко определять правовые основания для обращения финансовых организаций в Роскомнадзор за доступом к информации, содержащейся в реестре. Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур, — сказали “Известиям” в Роскомнадзоре. — Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций».

В Росфинмониторинге «Известиям» подтвердили, что банки испытывают трудности при работе с реестром РКН, добавив, что поддерживают идею автоматизировать этот процесс. Представитель службы сообщил, что соответствующая просьба направлена Росфинмониторингом в РКН.

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