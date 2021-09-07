В Роскомнадзоре призвали организовать доступ к реестру запрещенных сайтов для банков

Теперь банки не должны принимать на обслуживание и обязаны отказываться осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, которые оказывают услуги через сайты из Единого реестра запрещенной информации. Он содержит материалы, распространение которых недопустимо на территории РФ, в том числе экстремистского характера, с детской порнографией, суицидальным и пронаркотическим контентом, уточнили в Роскомнадзоре.
Ранее Банк России попросил Роскомнадзор предоставить финансовым организациям доступ к реестру запрещенных сайтов в автоматизированном режиме, писали СМИ. Так банки смогли бы проверять, принадлежит ли потенциальному клиенту домен из списка. Если организация оказывает услуги с использованием сайта в интернете, она теперь обязана показать банку ссылку на него.
«Считаем, что законодательство должно четко определять правовые основания для обращения финансовых организаций в Роскомнадзор за доступом к информации, содержащейся в реестре. Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур, — сказали “Известиям” в Роскомнадзоре. — Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций».
В Росфинмониторинге «Известиям» подтвердили, что банки испытывают трудности при работе с реестром РКН, добавив, что поддерживают идею автоматизировать этот процесс. Представитель службы сообщил, что соответствующая просьба направлена Росфинмониторингом в РКН.