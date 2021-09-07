04:02 (мск), источник: Известия
Ученый рассказал об устройстве лабораторий для самых опасных патогенов
Лаборатории BSL-4, предназначенные для работы с самыми опасными патогенами, представляют собой «здание в здании», рассказал в интервью «Известиям»
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«Во внутреннем здании есть свои окна, но они, как правило, бронебойные и
«Сейчас по похожему принципу переоборудуются даже обычные хирургические операционные. У нас в Новосибирске их несколько штук, в том числе и в наукограде Кольцово. Система вентиляции устроена так: входящий воздух фильтруется через бактериальные фильтры, и ламинарный безмикробный поток обтекает стол с оперируемым. Выходные отверстия для воздуха — в полу. Таким образом более чем на 40% можно уменьшить число инфекционных осложнений после хирургии», — отметил Сергей Нетесов.
Специалист добавил, что в «Векторе» работают только вакцинированные люди, в скафандрах, все возможные источники заражения ликвидируются, дезинфектантов в избытке. В любой комнате, где работают с патогенами, стоит минимум три телекамеры, записи с которых хранят годами.
«Если вы работали в скафандре, то он с вами в чистую зону не уйдет, будет обработан внутри. А вы пройдете через душ, причем не просто через душ, а через два душа: один с дезинфектантом, второй уже нормальный», — рассказал Сергей Нетесов.
Также ученый отметил, что в каждом корпусе «Вектора» стоит установка инактивации и стерилизации стоков.
«Там никаких труб под землей нет. В помещении труба идет по грязной зоне, потом попадает в другую грязную зону, где стоит инактиватор. Инактивация двойная: сначала добавляют химический агент, и далее эта субстанция нагревается до 130 градусов в течение 40 минут», — уточнил он.
Нетесов побывал в главных BSL-4 лабораториях в американском
«В Великобритании уже много десятилетий работает эта самая крутая армейская лаборатория, в которой есть и гражданские подразделения. Называется этот комплекс Центром прикладной микробиологии — Centre for Applied Microbiology. Я их работы знаю со времен СССР. Это одна из самых главных лабораторий мира по изучению и борьбе с особо опасными инфекциями», — рассказал вирусолог.
По словам Сергея Нетесова, в