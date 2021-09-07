05:51 (мск), источник: Известия
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
С 27 июля по 20 августа служба исследований компании HeadHunter, занимающейся
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Согласно данным опроса, меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0%), художественных (3%),
Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальность.
То, что всем требуются технические работники, обусловлено автоматизацией производственных процессов, заявил «Известиям» генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Однако профессионалов в этой сфере не хватает, потому что новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.
При этом, по данным опроса HeadHunter, работодатели, хотя и нанимают молодых сотрудников, не в восторге от уровня их квалификации. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или ниже среднего.
Как сообщила «Известиям» председатель общественного совета Минтруда РФ Елена
— Многое зависит от специализации — не везде всё так плохо. Однако есть проблема несогласованности запросов. На рынке есть спрос на одних специалистов, а вузы готовят других. Подготовка сотрудников как в университетах, так и в колледжах оторвана от жизни. Список требующихся навыков постоянно меняется. В итоге люди по факту учатся не в вузе, а уже в компании, — сказала эксперт.
По ее словам, чем больше обучение будет приближено к работе, тем меньше будет недовольств.
С другой стороны, сами выпускники вузов тоже испытывают негативные эмоции и сложности, встречаясь с нанимателями. На прошлой неделе «Известия» узнали об основных проблемах молодых специалистов при трудоустройстве. По данным опроса, чаще всего они сталкиваются с трудностями