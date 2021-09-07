Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 сентябряБородинское сражение, создание Интерпола и другие знаменательные события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
05:51 (мск), источник: Известия

Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов

С 27 июля по 20 августа служба исследований компании HeadHunter, занимающейся онлайн-рекрутингом, провела опрос о том, насколько работодатели заинтересованы в специалистах различного профиля, окончивших вузы в 2021 году.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным опроса, меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений. Самыми востребованными стали технические специалисты (56%). Следом за ними идут бывшие студенты социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальность.

То, что всем требуются технические работники, обусловлено автоматизацией производственных процессов, заявил «Известиям» генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Однако профессионалов в этой сфере не хватает, потому что новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.

При этом, по данным опроса HeadHunter, работодатели, хотя и нанимают молодых сотрудников, не в восторге от уровня их квалификации. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или ниже среднего.

Как сообщила «Известиям» председатель общественного совета Минтруда РФ Елена Тополева-Солдунова, стажировки пока что носят несистемный характер: зачастую сами студенты должны запрашивать компании. Кроме этого, не настроен диалог между вузами и работодателями по вопросам формирования образовательных программ.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

— Многое зависит от специализации — не везде всё так плохо. Однако есть проблема несогласованности запросов. На рынке есть спрос на одних специалистов, а вузы готовят других. Подготовка сотрудников как в университетах, так и в колледжах оторвана от жизни. Список требующихся навыков постоянно меняется. В итоге люди по факту учатся не в вузе, а уже в компании, — сказала эксперт.

По ее словам, чем больше обучение будет приближено к работе, тем меньше будет недовольств.

С другой стороны, сами выпускники вузов тоже испытывают негативные эмоции и сложности, встречаясь с нанимателями. На прошлой неделе «Известия» узнали об основных проблемах молодых специалистов при трудоустройстве. По данным опроса, чаще всего они сталкиваются с трудностями из-за отсутствия опыта. Еще соискатели пожаловались на низкие зарплаты и маленькое количество подходящих вакансий. Также, по словам респондентов, в начале карьеры иногда приходится бороться с гендерными стереотипами и недобросовестностью работодателей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Детский дом: как ребенок может продать квартиру
Жизненный запрос: как взрослые с тяжелыми заболеваниями добиваются положенных лекарств
Генконсульство России в США сообщило о тройном сокращении штата
Российские банки активно закрывают офисы
Прощание с легендой: умер актер Жан-Поль Бельмондo
Кудрин призвал провести новую приватизацию в России
Ученые выяснили, что каждый третий человек страдает мизокинезией
Призвавшего РПЦ раскрыть доходы запретили в служении
Hi-Tech
Ожоги и волдыри. Раскрыта опасность Apple Watch Посмотрите на фото
Горячие темы на Авто
А тем временем... 215
Отопительные котлы Лемакс 182
Маразм крепчал...((((((((( 126
Шоу у родов.. 114
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Вдова Александра Абдулова завела новый роман
Безруков поделился редким фото с молодой супругой
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь