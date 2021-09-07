Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как Николай I взошел на престол: интересные факты 3 сентября исполняется 195 лет со дня коронации российского императора
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
07:46 (мск), источник: Известия

В России разработали определяющий наличие COVID-19 за полчаса прибор

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который за 27 минут способен определить наличие коронавирусной инфекции у человека, рассказала 7 сентября начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
07:23 (мск)Президент Перу объявил о договоренности с Россией о производстве «Спутника V»
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

По ее словам, в основе работы аппарата лежит метод изотермической амплификации.

«Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — сказала она в интервью «РИА Новости».

При этом Крючко подчеркнула, что при необходимой доработке созданная для выявления коронавируса диагностическая система сможет определять и другие антигены.

19 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства ведут работы по созданию биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители внебольничных пневмоний, в том числе на вирус SARS-CoV-2.

Читайте также
Ученый рассказал об устройстве лабораторий для самых опасных патогенов

Похожие исследования идут также в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Там ведется разработка инновационной системы экспресс-диагностики и лечения COVID-19 с помощью пептидов, пространственно комплементарных (подходящих как замок и ключ) шипу. В случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за 10 минут.

По последним данным, всего с начала пандемии в России выявлено 7 030 455 случаев COVID-19, число летальных исходов составило 187 990. Выздоровели после коронавируса 6 285 007 человек.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Детский дом: как ребенок может продать квартиру
Жизненный запрос: как взрослые с тяжелыми заболеваниями добиваются положенных лекарств
Генконсульство России в США сообщило о тройном сокращении штата
Работодатели назвали самых невостребованных выпускников ВУЗов
Российские банки активно закрывают офисы
Прощание с легендой: умер актер Жан-Поль Бельмондo
Кудрин призвал провести новую приватизацию в России
Ученые выяснили, что каждый третий человек страдает мизокинезией
Призвавшего РПЦ раскрыть доходы запретили в служении
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Ожоги и волдыри. Раскрыта опасность Apple Watch Посмотрите на фото
Авто
Бестселлеры августа: 25 самых популярных машин в России (фото) Lada Granta лишилась первого места впервые за долгое время
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
Арзамасова вышла в свет через три недели после родов Актриса выглядит прекрасно
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь