07:46 (мск), источник: Известия
В России разработали определяющий наличие COVID-19 за полчаса прибор
Специалисты Федерального
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По ее словам, в основе работы аппарата лежит метод изотермической амплификации.
«Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — сказала она в интервью «РИА Новости».
19 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства ведут работы по созданию биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители внебольничных пневмоний, в том числе на вирус SARS-CoV-2.
Похожие исследования идут также в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики
По последним данным, всего с начала пандемии в России выявлено 7 030 455 случаев COVID-19, число летальных исходов составило 187 990. Выздоровели после коронавируса 6 285 007 человек.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».