12:13 (мск), источник: BBC News Русская служба
Птица в Австралии научилась сквернословить по-человечески
Австралийскую мускусную утку трудно с
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Риппер жил в Австралии, в заповеднике Тидбинбилла под Канберрой, и превосходно имитировал звук захлопывающейся двери, но его визитной карточкой была фраза you bloody fool — (англ. чертов дурак).
У кого именно он научился этому ругательству, осталось загадкой, но, вероятно, так ворчал себе под нос смотритель вольера, в котором вылупился из яйца и потом подрастал юный Риппер (дело было в начале 1980-х).
15 лет спустя, в том же заповеднике (вот чудное место!), появился другой уникум, тоже самец мускусной утки, который, правда, не ругался, но имитировал голос совершенно другого вида — тихоокеанской черной утки.
К сожалению, как это бывает в Австралии, все тщательно задокуменитрованные подробности жизни говорящих уток сгорели во время очередного лесного пожара, случившегося в заповеднике Тидбинбилла в 2003 году. Поэтому ученым остается только догадываться о многих деталях.
Однако известно, что обе утки активно прибегали к звуковой имитации во время брачных сезонов (можно только догадываться, какой сногсшибательный эффект должны были производить на самок эти два индивидуума своей мускусной вонью вкупе с бранью и «иностранной» речью).
Почему же ученые решили рассказать об этом только сейчас?
«Способностью к вокализации звуков, подслушанных у других, обладает очень ограниченное число животных, — пишут авторы нового исследования, этологи Карел тен Кате и Питер Фуллагар (этология — это наука, изучающая инстинкты животных и находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии). — И хотя подобные звуки описывались и ранее, их детальным анализом до сих пор никто не занимался. А наши наблюдения продемонстрировали наличие у уток развитых способностей к обучению вокализации, сравнимых со способностями певчих птиц и попугаев».
Более того, как выяснилось в ходе исследований, у австралийских мускусных уток обнаружились британские собратья (правда, безымянные), которые умело имитировали звуки человеческого кашля, фырканья пони и даже скрипа турникета.
Но как такое удается птицам, имеющим крайне отдаленное родство с попугаями и певчими птицами?
Ученые не могут с точностью ответить на этот вопрос, но полагают, что все дело может быть в сильно развитом у водоплавающих птиц переднем отделе мозга под названием теленцефалон, именно он отвечает за способности к звукоподражанию у «говорящих» птиц.
В любом случае, ученым предстоит провести еще много исследований, чтобы докопаться до истины. Так что утка Риппер был отчасти прав, называя нас чертовыми дураками.