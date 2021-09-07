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12:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Птица в Австралии научилась сквернословить по-человечески

Австралийскую мускусную утку трудно с кем-то спутать: у самцов под клювом имеется большой черный зоб, а во время брачного периода они распространяют вокруг себя терпкий запах мускуса. А уж утку по имени Риппер вы и подавно сразу узнали бы по тому, как она, вернее он (самец все таки), сквернословил.

Источник: GETTY IMAGES

Риппер жил в Австралии, в заповеднике Тидбинбилла под Канберрой, и превосходно имитировал звук захлопывающейся двери, но его визитной карточкой была фраза you bloody fool — (англ. чертов дурак).

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У кого именно он научился этому ругательству, осталось загадкой, но, вероятно, так ворчал себе под нос смотритель вольера, в котором вылупился из яйца и потом подрастал юный Риппер (дело было в начале 1980-х).

15 лет спустя, в том же заповеднике (вот чудное место!), появился другой уникум, тоже самец мускусной утки, который, правда, не ругался, но имитировал голос совершенно другого вида — тихоокеанской черной утки.

К сожалению, как это бывает в Австралии, все тщательно задокуменитрованные подробности жизни говорящих уток сгорели во время очередного лесного пожара, случившегося в заповеднике Тидбинбилла в 2003 году. Поэтому ученым остается только догадываться о многих деталях.

Однако известно, что обе утки активно прибегали к звуковой имитации во время брачных сезонов (можно только догадываться, какой сногсшибательный эффект должны были производить на самок эти два индивидуума своей мускусной вонью вкупе с бранью и «иностранной» речью).

Почему же ученые решили рассказать об этом только сейчас?

Уникальная способность

«Способностью к вокализации звуков, подслушанных у других, обладает очень ограниченное число животных, — пишут авторы нового исследования, этологи Карел тен Кате и Питер Фуллагар (этология — это наука, изучающая инстинкты животных и находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии). — И хотя подобные звуки описывались и ранее, их детальным анализом до сих пор никто не занимался. А наши наблюдения продемонстрировали наличие у уток развитых способностей к обучению вокализации, сравнимых со способностями певчих птиц и попугаев».

О способности попугаев копировать человеческую речь (в том числе самую неприличную) известно очень давно. Подобное поведение уток — явление новое. | Источник: BBC News Русская служба

Более того, как выяснилось в ходе исследований, у австралийских мускусных уток обнаружились британские собратья (правда, безымянные), которые умело имитировали звуки человеческого кашля, фырканья пони и даже скрипа турникета.

Но как такое удается птицам, имеющим крайне отдаленное родство с попугаями и певчими птицами?

Ученые не могут с точностью ответить на этот вопрос, но полагают, что все дело может быть в сильно развитом у водоплавающих птиц переднем отделе мозга под названием теленцефалон, именно он отвечает за способности к звукоподражанию у «говорящих» птиц.

В любом случае, ученым предстоит провести еще много исследований, чтобы докопаться до истины. Так что утка Риппер был отчасти прав, называя нас чертовыми дураками.

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