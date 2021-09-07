Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 сентябряБородинское сражение, создание Интерпола и другие знаменательные события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
11Самые крупные наводнения в истории России
09:48 (мск), источник: ТАСС

Умер сценограф Борис Краснов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художник-сценограф Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве в возрасте 60 лет.

Источник: РИА "Новости"

Причиной стали последствия инсульта, сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал он.

Борис Краснов — автор более 3,5 тыс. проектов, он оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. Кроме того, Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров.

 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Генконсульство России в США сообщило о тройном сокращении штата
Игорь Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России
Работодатели назвали самых невостребованных выпускников ВУЗов
Российские банки активно закрывают офисы
Кудрин призвал провести новую приватизацию в России
Вирус Nipah выявлен у 11 человек в индийском штате Керала
Авто
Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах В Москве собираются установить пять сотен новых комплексов фотовидеофиксации
Кино
Звезда «Сватов» рассказал о перенесенном инсульте Федор Добронравов признался, что после болезни перестал волноваться и расстраиваться по пустякам
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
Просто выговорится .. не судите строго. 551
Забавные картинки 505
не-конкурс: 12 рассказов 434
Рейтинг пород собак 431
Леди
Виктор Логинов разводится с молодой женой Они были в браке меньше года
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь