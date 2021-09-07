09:48 (мск), источник: ТАСС
Умер сценограф Борис Краснов
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/.
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Причиной стали последствия инсульта, сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.
«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал он.
Борис Краснов — автор более 3,5 тыс. проектов, он оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. Кроме того, Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров.