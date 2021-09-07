Ученые: для борьбы с дельта-штаммом требуется в восемь раз больше антител

«Команда обнаружила, что дельта-вариант был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам (крови. — Ведомости) от ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к сывороткам вакцинированных по сравнению с альфа-вариантом — другими словами, для блокирования вируса вакцинированному человеку требуется в восемь раз больше антител», — говорится в сообщении.
Для проверки иммунитета к дельта-штамму коронавируса ученые собрали сыворотку крови у медработников, которые ранее переболели коронавирусом или сделали прививку вакцинами AstraZeneca или Pfizer. Профессор Рави Гупта из Кембриджского университета сообщил, что дельта-штамм коронавируса лучше размножается и распространяется между людьми, чем другие широко распространенные мутации.
Нейтрализующие антитела, которые выработались после заражения другими штаммами вируса или после вакцинации, менее эффективны для защиты от дельта-штамма.
«Эти факторы, вероятно, способствовали волне эпидемии в Индии в I квартале 2021 г., где до половины случаев заражения происходило среди людей, которые ранее были инфицированы предыдущими вариантами вируса», — отметил профессор. Анализ крови более 100 инфицированных медиков из трех больниц Дели, почти все из которых сделали прививки, показал, что дельта-штамм передается между вакцинированными людьми больше, чем альфа.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, как и в большинстве стран мира, преобладает дельта-штамм коронавируса. Новые штаммы, в том числе «лямбда», не распространяются в России.
Бельгийские врачи ранее сообщили, что после вакцинации препаратом Moderna у пациентов вырабатывается вдвое больше антител к коронавирусу, чем после использования Pfizer. Также более высокие титры вырабатывались у ранее переболевших COVID-19 и у людей младше 35 лет.