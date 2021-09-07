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13:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружен влияющий на тяжесть течения COVID-19 фактор

Исследователи из США показали, что на иммунный ответ организма на SARS-CoV-2 влияют изменения в метаболизме плазмы крови и иммунных клеток человека. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Biotechnology.

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Ученые из Института системной биологии совместно с коллегами из Вашингтонского и Стэнфордского университетов собрали 374 образца крови от 198 пациентов в течение первой недели после того, как у них был диагностирован COVID-19. Исследователи проанализировали 1387 генов, регулирующих метаболические пути иммунных клеток, и 1050 метаболитов плазмы крови.

Специалисты обнаружили, что фактором повышенной тяжести протекания коронавирусной инфекции были изменения в активности метаболитов. Кроме того, секвенирование одиночных клеток показало, что у каждого типа иммунных клеток имелись свои определенные метаболические сигнатуры.

По словам ученых, для каждого типа клеток — T-киллеров T-хелперов и способствующих выработке антител B-лимфоцитов — была характерна особая метаболическая перестройка. «Ассоциированная с метаболомом плазмы перестройка иммунной системы позволяла предсказывать тяжесть болезни и даже смерть пациента», — отметил один из исследователей, научный сотрудник Института системной биологии Япенг Су.

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