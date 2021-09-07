13:14 (мск), источник: Аргументы и факты
Как отдыхаем в ноябре 2021?
В ноябре 2021 года россиян ожидают длительные выходные.
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4 ноября в России отмечают День народного единства. В 2021 году благодаря этому празднику россиян ожидают длительные выходные.
В 2021 году 4 ноября выпадает на четверг. Пятница, 5 ноября, также будет нерабочим днем за счет переноса выходного с 2 января 2021 года.
Таким образом, россияне будут отдыхать сразу четыре дня подряд, а нерабочими будут:
Да. Среда, 3 ноября, будет для россиян сокращенным рабочим днем. Сотрудники смогут завершить работу на час раньше, поскольку это предпраздничный день.
День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он установлен в связи с победой народных ополченцев во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами в 1612 году в Москве.
Ранее праздничным днем было 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции.
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