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13:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Как отдыхаем в ноябре 2021?

В ноябре 2021 года россиян ожидают длительные выходные.

Источник: РИА "Новости"

4 ноября в России отмечают День народного единства. В 2021 году благодаря этому празднику россиян ожидают длительные выходные.

Какие дни будут нерабочими в честь Дня народного единства?

В 2021 году 4 ноября выпадает на четверг. Пятница, 5 ноября, также будет нерабочим днем за счет переноса выходного с 2 января 2021 года.

Таким образом, россияне будут отдыхать сразу четыре дня подряд, а нерабочими будут:

  • четверг, 4 ноября;
  • пятница, 5 ноября;
  • суббота, 6 ноября;
  • воскресенье, 7 ноября.

Будут ли в ноябре сокращенные рабочие дни?

Да. Среда, 3 ноября, будет для россиян сокращенным рабочим днем. Сотрудники смогут завершить работу на час раньше, поскольку это предпраздничный день.

Что отмечают в День народного единства?

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он установлен в связи с победой народных ополченцев во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами в 1612 году в Москве.

Ранее праздничным днем было 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции.

Источники:

http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2021/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365179/

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