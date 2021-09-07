14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Безумный изобретатель» из Канады создал акулу-самокат (видео)
Аллан Карвер работает над нестандартными рекламными проектами.
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Житель канадской деревни Хаббардс Аллан Карвер завоевал в своей стране славу «безумного изобретателя».
В своей мастерской Mad Secret Labs он создал электрическую ведьмину метлу, истребитель из «Звездных войн» и огромного динозавра с дистанционным управлением, «воплотил в материи» игру Angry Birds, а в последнем проекте заставил плавник акулы ездить по шоссе.
Карвер — бывший директор по рекламе, который еще два года назад работал с крупными корпорациями. По словам мужчины, он потерял веру в традиционную рекламу, уволился и стал заниматься творчеством. Теперь Аллан создает креативные маркетинговые проекты на заказ, которые действительно привлекают внимание своей необычностью.
«Я могу посмотреть в глаза любому клиенту и сказать, что если мы сделаем
Сейчас Карвер сотрудничает с местным бизнесом и госучреждениями, рекламируя парковки, гостиницы, рестораны и даже музеи.
Анна Лысенко
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