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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Безумный изобретатель» из Канады создал акулу-самокат (видео)

Аллан Карвер работает над нестандартными рекламными проектами.

Житель канадской деревни Хаббардс Аллан Карвер завоевал в своей стране славу «безумного изобретателя».

В своей мастерской Mad Secret Labs он создал электрическую ведьмину метлу, истребитель из «Звездных войн» и огромного динозавра с дистанционным управлением, «воплотил в материи» игру Angry Birds, а в последнем проекте заставил плавник акулы ездить по шоссе.

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Карвер — бывший директор по рекламе, который еще два года назад работал с крупными корпорациями. По словам мужчины, он потерял веру в традиционную рекламу, уволился и стал заниматься творчеством. Теперь Аллан создает креативные маркетинговые проекты на заказ, которые действительно привлекают внимание своей необычностью.

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«Я могу посмотреть в глаза любому клиенту и сказать, что если мы сделаем что-то достаточно смелое и достаточно универсальное, ему не придется платить за рекламу в СМИ. Они сами расскажут о нем», — объяснил мужчина в комментарии Halifax Today.

Сейчас Карвер сотрудничает с местным бизнесом и госучреждениями, рекламируя парковки, гостиницы, рестораны и даже музеи.

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