15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Японии создает «цветущие» скульптуры животных из металла
Удивительная техника и исполнение.
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Японский художник Тайитиро Ёсида уже много лет создает удивительные скульптуры из металла, благодаря которым он стал известен на весь мир. Главными особенностями его работ являются невероятная детализация и фантазия.
Животные, птицы и насекомые, выполнены из различного металла и часто в натуральную величину.
Ёсида очень точно передает все анатомические особенности своих «моделей», при этом они не похожи на настоящих животных, ведь их тела выполнены из тончайших металлических цветов, листьев и бабочек.
По словам художника, на каждую скульптуру у него уходит от двух до шести месяцев, в зависимости от сложности и размера работы. В качестве материала Ёсида использует медь, бронзу, серебро и другие металлы.
Екатерина Гура