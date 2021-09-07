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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Японии создает «цветущие» скульптуры животных из металла

Удивительная техника и исполнение.

Японский художник Тайитиро Ёсида уже много лет создает удивительные скульптуры из металла, благодаря которым он стал известен на весь мир. Главными особенностями его работ являются невероятная детализация и фантазия.

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Животные, птицы и насекомые, выполнены из различного металла и часто в натуральную величину.

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Ёсида очень точно передает все анатомические особенности своих «моделей», при этом они не похожи на настоящих животных, ведь их тела выполнены из тончайших металлических цветов, листьев и бабочек.

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По словам художника, на каждую скульптуру у него уходит от двух до шести месяцев, в зависимости от сложности и размера работы. В качестве материала Ёсида использует медь, бронзу, серебро и другие металлы.

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Екатерина Гура

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