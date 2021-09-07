Вьетнамец получил 5 лет за распространение COVID-19

Суд признал 28-летнего Ле Ван Три виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний». Один из восьми заразившихся умер.
Помимо лишения свободы вьетнамца оштрафовали на $880.
В начале июля Ле Ван Три приехал из города Хошимина в свою родную провинцию Камау. Он должен был пройти 21-дневный карантин, однако не соблюдал правила изоляции. Кроме того, мужчина солгал о недавних путешествиях, заполняя обязательную декларацию, говорится в судебных документах. Позже у него подтвердился COVID-19. Вьетнамец успел заразить членов своей семьи и персонал соццентра.
Как уточняет агентство, в родной провинции Ле Ван Три с начала пандемии зарегистрировали 191 случай заражения. В Хошимине, откуда он вернулся, — почти 260 тыс. Всего во Вьетнаме число зараженных превысило за 536 тыс. человек.
Власти разных стран на фоне пандемии используют различные методы преследования тех, кто нарушает рекомендованные нормы безопасности. Власти германской земли Саксония, например, решили организовать специальный центр для содержания таких граждан. Отправлять нарушителей в центр будет суд. Сначала ковид-диссидентам направят предупреждение, после — штраф, и только потом злостных нарушителей будут отправлять в «коронавирусную тюрьму».
Японские власти, в свою очередь, начали публично стыдить людей, не соблюдающих карантинные меры по COVID-19. Министерство здравоохранения в начале августа впервые обнародовало имена трех человек, которые вернулись из-за границы и проигнорировали двухнедельный карантин.