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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Комодский варан и половина видов акул находятся на грани исчезновения

Ученые обновили Красную книгу.

Международный союз охраны природы в начале сентября представил обновленную Красную книгу. По оценкам экспертов, сейчас около 28 процентов всех описанных существующих видов растений и животных на планете находятся на грани исчезновения из-за изменений климата и действий человека.

Хуже всего приходится тем видам, которые обитают на ограниченных территориях и островах. Например, в этом году в Красную книгу в категорию «находящихся под угрозой исчезновения животных» попал комодский варан — самая большая из всех существующих на планете ящериц. Сейчас он обитает лишь на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Джили-Мотанг, но из-за повышения уровня океана и деятельности человека его среда обитания и популяция сильно сократились.

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Также беспокойство ученых вызывают и морские животные. Например, почти 38 процентов акул и скатов, как и пять видов рыбы-пилы, в ближайшие пару десятилетий также могут исчезнуть навсегда.

Однако есть и хорошие новости. Как следует из доклада Международного союза охраны природы, некоторые виды благодаря вниманию и усилию по их сохранению начали восстанавливать свои популяции. Например, запрет на промышленный вылов атлантического синего тунца и некоторых других видов рыб уже спустя семь лет позволил перенести их из категории «исчезающих» в безопасную категорию «наименьшего беспокойства».

Напомним, что в 2019 году эксперты ООН по биоразнообразию предупредили, что почти миллион видов животных и растений в мире сейчас находится на грани вымирания. По словам специалистов, это может означать, что планета находится на грани своего шестого массового исчезновения видов за 500 миллионов лет, пишет Phys.org.

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Екатерина Гура

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