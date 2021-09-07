15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Комодский варан и половина видов акул находятся на грани исчезновения
Ученые обновили Красную книгу.
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Международный союз охраны природы в начале сентября представил обновленную Красную книгу. По оценкам экспертов, сейчас около 28 процентов всех описанных существующих видов растений и животных на планете находятся на грани исчезновения
Хуже всего приходится тем видам, которые обитают на ограниченных территориях и островах. Например, в этом году в Красную книгу в категорию «находящихся под угрозой исчезновения животных» попал комодский варан — самая большая из всех существующих на планете ящериц. Сейчас он обитает лишь на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и
Также беспокойство ученых вызывают и морские животные. Например, почти 38 процентов акул и скатов, как и пять видов
Однако есть и хорошие новости. Как следует из доклада Международного союза охраны природы, некоторые виды благодаря вниманию и усилию по их сохранению начали восстанавливать свои популяции. Например, запрет на промышленный вылов атлантического синего тунца и некоторых других видов рыб уже спустя семь лет позволил перенести их из категории «исчезающих» в безопасную категорию «наименьшего беспокойства».
Напомним, что в 2019 году эксперты ООН по биоразнообразию предупредили, что почти миллион видов животных и растений в мире сейчас находится на грани вымирания. По словам специалистов, это может означать, что планета находится на грани своего шестого массового исчезновения видов за 500 миллионов лет, пишет Phys.org.
Екатерина Гура