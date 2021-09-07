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16:39 (мск), источник: РБК

Экологический оператор предупредил о риске захлебнуться в свалках

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, оператор мусорной реформы) Денис Буцаев сообщил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов. По его мнению, это может привести к мусорному коллапсу. О ситуации он рассказал на пленарной сессии выставки «ВэйстТэк», передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2021

«Сегодня каждый гражданин РФ производит 440−450 кг отходов (в год. — РБК). Десять лет тому назад объемы были 250 кг. А если отмотать на 20 лет, то рост был не таким значительным, как за последнее десятилетие. За десять лет фактически удвоились объемы образования [отходов]», — сообщил статистику Буцаев.

Глава РЭО предупредил, что меры по ограничению роста объема отходов нужно принимать в скорейшем времени.

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«С учетом той структуры потребительской экономики, которая присутствует в России и мире, если ничего не делать с точки зрения самоограничения, мы будем расти коллапсирующими темпами. Есть задача там, где возможно, от одноразового переходить к многоразовому. И отказ от определенных видов сложноперерабатываемых товаров и упаковки», — отметил он.

Буцаев полагает, что изменить ситуацию может широкое внедрение механизма расширенной ответственности производителя (РОП) — в соответствии с ним производители должны будут оплачивать утилизацию упаковки товаров.

«Дискуссия с бизнесом о том, что что-то должно пропасть с полок, ведется с 2015 года, проходят десятилетия, ничего не происходит, мы захлебнемся в свалках. РОП позволит запустить утилизацию по всем направлениям и фракциям», — констатировал он.

Концепция РОП была утверждена в конце 2020 года. Она предусматривает, что норматив утилизации упаковки с 2022 года вырастет в пять раз, с нынешних 20 до 100%. Для производителей, использующих вторсырье, концепция предусматривает понижающие коэффициенты. Ретейлеры, однако, предупреждали, что законопроект создает риски ухода торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах.

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