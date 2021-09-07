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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Мурашко: 92% пациентов с COVID-19 в больницах не были привиты

В России более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, — это непривитые граждане, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Молодежь и беременные женщины, по его словам, также стали попадать в группу риска по COVID-19.

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Источник: Reuters

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные», — сказал Мурашко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что вакцинированные пациенты не попадают в реанимацию, а их болезнь в основном протекает легко.

Глава Минздрава добавил, что «и молодежь подпадает под большие риски, и беременные женщины» с учетом новых доминирующих штаммов.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 17 425 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время пандемии достигло 7 047 880.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первый укол прививки от коронавируса сделали уже 46 млн российских граждан, полностью вакцинацию завершили 39 млн россиян. Она полагает, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо привить 90 млн жителей страны.

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