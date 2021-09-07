Мурашко: 92% пациентов с COVID-19 в больницах не были привиты

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные», — сказал Мурашко журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Министр отметил, что вакцинированные пациенты не попадают в реанимацию, а их болезнь в основном протекает легко.
Глава Минздрава добавил, что «и молодежь подпадает под большие риски, и беременные женщины» с учетом новых доминирующих штаммов.
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 17 425 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся за время пандемии достигло 7 047 880.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первый укол прививки от коронавируса сделали уже 46 млн российских граждан, полностью вакцинацию завершили 39 млн россиян. Она полагает, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо привить 90 млн жителей страны.