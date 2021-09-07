17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Замок полумесяца» в Корее оказался местом жертвоприношений
Археологи раскрыли тайну древнего сооружения.
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Древние жители Кореи прибегали к человеческим жертвоприношениям во время строительства важных объектов.
Такое открытие сделали археологи во время раскопок в царском дворце Вольсон, построенном в 101 году нашей эры в эпоху правления династии Силла, сообщает Korea JoongAng Daily. Еще в 2017 году они обнаружили рядом с западным входом в дворцовый комплекс в Кёнджу останки пожилых мужчины и женщины, а во время последних раскопок нашли еще одно ритуальное захоронение молодой женщины не старше 20 лет.
Изучение останков показало, что все трое не оказывали сопротивления в момент гибели. Они были похоронены вместе с керамическими изделиями, рядом нашли и кости животных. Вероятно, люди принадлежали к низшему сословию: их скелеты и зубы сохранили следы скудного питания.
«Теперь, когда сделано новое открытие, нельзя отрицать практику человеческих жертвоприношений во времена династии Силла», — отметил Чой Бён Хон, почетный профессор археологии в Университете Сунсил.
Вероятно, жертвоприношения проводились перед сооружением ворот или непосредственно перед началом самой важной части процесса строительства, отмечают исследователи.
Анна Лысенко
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