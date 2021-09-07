Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 сентябряБородинское сражение, создание Интерпола и другие знаменательные события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Замок полумесяца» в Корее оказался местом жертвоприношений

Археологи раскрыли тайну древнего сооружения.

Древние жители Кореи прибегали к человеческим жертвоприношениям во время строительства важных объектов.

Такое открытие сделали археологи во время раскопок в царском дворце Вольсон, построенном в 101 году нашей эры в эпоху правления династии Силла, сообщает Korea JoongAng Daily. Еще в 2017 году они обнаружили рядом с западным входом в дворцовый комплекс в Кёнджу останки пожилых мужчины и женщины, а во время последних раскопок нашли еще одно ритуальное захоронение молодой женщины не старше 20 лет.

Читайте также
В Китае нашли ритуальное пиво возрастом 9 тысяч лет

Изучение останков показало, что все трое не оказывали сопротивления в момент гибели. Они были похоронены вместе с керамическими изделиями, рядом нашли и кости животных. Вероятно, люди принадлежали к низшему сословию: их скелеты и зубы сохранили следы скудного питания.

«Теперь, когда сделано новое открытие, нельзя отрицать практику человеческих жертвоприношений во времена династии Силла», — отметил Чой Бён Хон, почетный профессор археологии в Университете Сунсил.

Вероятно, жертвоприношения проводились перед сооружением ворот или непосредственно перед началом самой важной части процесса строительства, отмечают исследователи.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного об археологии

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин на несколько дней ушел в тайгу вместе с Шойгу
В ноябре 2021 года россиян ожидают длительные выходные
Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике
В Счетной палате сравнили счета россиян и американцев за ЖКХ
В Шотландии обнаружены загадочные каменные шары
Задержан один из лидеров финансовой пирамиды Finiko
Здоровье
12 признаков, что у вас проблемы со щитовидной железой Сделайте анализы на гормоны щитовидки, если заметите эти симптомы.
Hi-Tech
Как мониторить FPS и другие параметры в играх И понять, на что способна ваши видеокарта и процессор
Товары для дома
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 282
водить ли в садик 277
Защита детей 162
Как Фроша не приехала в Новороссийск 140
Леди
Шаляпин потеряет миллионы при разводе с новой женой-миллионершей Российский певец недавно сыграл свадьбу
Дом
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Что такое евродвушка (фото)
7 интерьеров с природными принтами
6 минусов скандинавского стиля, который все так любят
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь